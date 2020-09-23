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  3. 23 Eylül 2020 17:20

Kritik illerden biriydi... Vali açıkladı: Vaka sayılarını durdurduk

Vaka sayılarının artış gösterdiği illerden biri olan Kayseri'de son durumu Vali Şehmus Günaydın açıkladı. Günaydın, ''Vatandaşların hastanelere gelme sayısı azaldı, vaka sayılarını şimdilik durdurduk.'' dedi.

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