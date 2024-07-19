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  4. Kriz Banka ATM'lerini de vurdu: ATM'ye giden eli boş dönüyor

Kriz Banka ATM'lerini de vurdu: ATM'ye giden eli boş dönüyor

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Dünyada birçok sektörü etkileyen yazılım sorunu sonrası vatandaşlar ATM'lerden işlem yapamadı.

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