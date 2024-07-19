Anasayfa Video Galeriler Gündem Kriz Banka ATM'lerini de vurdu: ATM'ye giden eli boş dönüyor Kriz Banka ATM'lerini de vurdu: ATM'ye giden eli boş dönüyor 19 Temmuz 2024 Cuma Saat: 14:11 Güncelleme: 19 Temmuz 2024 Cuma 14:11 Dünyada birçok sektörü etkileyen yazılım sorunu sonrası vatandaşlar ATM'lerden işlem yapamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669a49fe7a07138ac0063d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Küresel yazılım sorunu hava trafiğine böyle yansıdı CHP'den TÜİK hakkında suç duyurusu Marmara ve Çanakkale'nin hayaletleri görüntülendi Sosyal medyada canlı yayın yaparken kaza yaptılar: ''Araba da, kızlar da yalan oldu'' İngiltere fena karıştı: Göçmenler her yeri ateşe verdi İstanbul trafiğinde sıradan bir gün: Yol verme kavgası kamerada O Türkiye’nin ilk engelli kadın pilotu... Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı Orman yangınında skandal iddia: ''Helikopterler yakıt parası olmadığı için kalkmadı''