Anasayfa Video Galeriler Gündem Kriz cübeliyi de vurdu: ''Allah uyandırsın milleti'' Kriz cübeliyi de vurdu: ''Allah uyandırsın milleti'' 11 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 11:00 Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de vatandaşın canına tak eden ekonomik dar boğazdan şikayetçi olup "Allah uyandırsın milleti" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a44ba8afa5ed3f1c26cfd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doktorun ''şok geçirmesi lazım'' diyen kadına silahlı saldırı! Hayali rakibiyle yumruklaşan boksörden kötü haber İstanbul'un Tekası Esenyurt'ta silahlı saldırı İstanbul'da büyük kaza! İETT otobüsü ile 2 tur otobüsü çarpıştı İstanbul'da halk sokağa döküldü; AK Partili başkana istifa çağrısı! Kıskanılan Türkiye bu mu ? Kahreden ucuz şeker izdihamı Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi'den sosyal medyayı sallayan düet İzmir'de sokak ortasında katliam! 3 ölü var! Ersan Şen'den canlı yayında dikkat çeken teklif