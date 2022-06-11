Kriz cübeliyi de vurdu: ''Allah uyandırsın milleti''

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de vatandaşın canına tak eden ekonomik dar boğazdan şikayetçi olup "Allah uyandırsın milleti" dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a44ba8afa5ed3f1c26cfd3" allowfullscreen></iframe>