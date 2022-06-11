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Kriz cübeliyi de vurdu: ''Allah uyandırsın milleti''

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de vatandaşın canına tak eden ekonomik dar boğazdan şikayetçi olup "Allah uyandırsın milleti" dedi.

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