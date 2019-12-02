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TÜRKİYE'NİN BÜYÜME RAKAMLARI BELLİ OLDU
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  3. 02 Aralık 2019 10:20

Kriz kahinini Roubini'den Türkiye için kritik açıklama

"Ekonomik kriz kahini" olarak adlandırılan dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini'den "Türkiye'de ekonomik büyüme pozitif seyredecek" mesajı.

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