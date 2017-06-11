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  3. 11 Haziran 2017 00:15

“Krizin derinleşmemesi için ciddi mesai harcıyoruz”

Başbakan Binali Yıldırım, Katar krizi ile ilgili tarafları sükunete davet ederek, “Krizin derinleşmemesi için Türkiye olarak çok ciddi bir mesai harcıyoruz” dedi.

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