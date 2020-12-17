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  3. 17 Aralık 2020 12:50

Kuaförde dehşet! Tıraş olurken kurşun yağdırdılar

İstanbul Güngören'de 2 kişi, kuaföre kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Ali M. yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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