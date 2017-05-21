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ERDOĞAN AK PARTİ KONGRESİNDE KÜRSÜYE ÇIKTI - CANLI
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  3. 21 Mayıs 2017 11:45

Küba versiyonlu İzmir Marşı

Antalya’da bu yıl ikincisi düzenlenen Hobi Fest 2017 büyük bir coşkuyla başladı. Nostaljik otomobil ve motosikletlerin de yer aldığı festivale katılan Ensemble Cubafonica grubunun söylediği Küba versiyonlu İzmir Marşı ise festivale damga vurdu.

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