Anasayfa Video Galeriler Gündem Kübra Aykut'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Kübra Aykut'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 24 Eylül 2024 Salı Saat: 07:25 Güncelleme: 24 Eylül 2024 Salı 07:26 İstanbul'da 5'inci kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un hayatını kaybetmeden 5 saat önce sosyal medya üzerinden paylaştığı son görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f23f58f51ce1323102c7f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metin Arolat gözyaşlarıyla toprağa verildi Kadın polisler, kadın polis katilini çöp poşetine koyup Hayvan Büro Amirliği’nin aracıyla götürdü ABD'li ünlü oyuncunun erik dalı ile dans ettiği anlara beğeni yağdı Muğla açıklarındaki Osmanlı batığında heyecanlandıran keşif Sınır ötesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi Bursa'da 2 pilotun öldüğü uçak kazasının görüntüsü ortaya çıktı 6 yaşındaki H.K.G.'ye cinsel istismar davasında karar Kan donduran iddia: ''Boşandığı eşi bıçak zoruyla tecavüz etti'' Turizm başkentimizdeki konut sektöründe beklenen oldu: Yabancılar kaçtı