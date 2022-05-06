Anasayfa Video Galeriler Gündem Kucağında bebeğiyle kabusu yaşadı! Defalarca bıçaklandı Kucağında bebeğiyle kabusu yaşadı! Defalarca bıçaklandı 06 Mayıs 2022 Cuma Saat: 08:55 İzmir’in Bayraklı ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen olayda, bir kadın yanında bebeği varken tartıştığı bir başka kadın tarafından defalarca bıçaklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6274b8480b40c12ab27418d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öğretmene öğrencilerin önünde şiddet kamerada Canlı yayında büyük ''sığınmacı'' kavgası Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya tarihi rest: Kimin ne çocuğu olduğunu bütün Türk Milleti görecek Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü Zafer Partisi lideri Özdağ: ''Canınız cehenneme!'' İstanbul'da düğün sonrası kan aktı! Şahan Gökbakar bukalemun paylaşımıyla kırıp geçirdi 7 yaşındaki çocuk yazdı, Ufuk Beydemir, besteleyip söyledi Ata Demirer, ''oha, oha'' paylaşımıyla olay oldu