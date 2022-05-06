Kucağında bebeğiyle kabusu yaşadı! Defalarca bıçaklandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen olayda, bir kadın yanında bebeği varken tartıştığı bir başka kadın tarafından defalarca bıçaklandı.

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