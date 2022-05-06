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  4. Kucağında bebeğiyle kabusu yaşadı! Defalarca bıçaklandı

Kucağında bebeğiyle kabusu yaşadı! Defalarca bıçaklandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen olayda, bir kadın yanında bebeği varken tartıştığı bir başka kadın tarafından defalarca bıçaklandı.

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