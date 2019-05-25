  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Mayıs 2019 09:50

Kucağında bebek ile direksiyon sallayan sürücü kamerada

E-5 karayolu Kartal mevkisinde, kucağında bebek ile direksiyon başına geçen araç sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. E-5 karayolu Kartal mevkisinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, kucağındaki bebek ile uzun süre ilerledi. Kucağında bebek ile direksiyon başına geçen sürücü, görenleri adeta şaşkına çevirdi. Sorumsuz...

Video Galeri
Yine pitbull yine dehşet ! Köpeğin ağzından alamadılar
Yine pitbull yine dehşet ! Köpeğin ağzından alamadılar
Video Galeri
15 dakikalık dolu yağışı şehri felç etti
15 dakikalık dolu yağışı şehri felç etti
Video Galeri
Belediye işçisi ile sokak köpeğinin iç ısıtan görüntüleri
Belediye işçisi ile sokak köpeğinin iç ısıtan görüntüleri
Video Galeri
Yasak Elma sezon finalinde sürpriz gelişme
Yasak Elma sezon finalinde sürpriz gelişme
Video Galeri
Ellerin kırılsın senin! 10 aylık bebeğe dayak kamerada!
Ellerin kırılsın senin! 10 aylık bebeğe dayak kamerada!
Video Galeri
İstanbul semalarını şimşekler aydınlattı
İstanbul semalarını şimşekler aydınlattı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM