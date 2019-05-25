Kucağında bebek ile direksiyon sallayan sürücü kamerada
25 Mayıs 2019 09:50
Kucağında bebek ile direksiyon sallayan sürücü kamerada
E-5 karayolu Kartal mevkisinde, kucağında bebek ile direksiyon başına geçen araç sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. E-5 karayolu Kartal mevkisinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, kucağındaki bebek ile uzun süre ilerledi. Kucağında bebek ile direksiyon başına geçen sürücü, görenleri adeta şaşkına çevirdi. Sorumsuz...