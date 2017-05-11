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  3. 11 Mayıs 2017 19:45

Kucağında bebek olan kadın tacize uğradı

Adana'da belediye otobüsü içinde kucağında bebek olan kadına ve 1 kadına daha tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildikten sonra polise teslim edildi. Olay anı ise otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.

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