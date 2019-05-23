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YARGITAY'DAN EMRAH SERBES HAKKINDA FLAŞ KARAR !
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  3. 23 Mayıs 2019 13:20

Küçük Baran gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Eyüpsultan İslambey Mahallesi’nde inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi’nin cenaze namazı öncesinde evinin önünde helallik aldı. O anlarda Geldi’nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Eyüpsultan İslambey Mahallesi Fulya Sokak’taki inşaatta meydana gelen olay sorası 9 yaşındaki Baran Geldi itfaiye ve AFAD ekiplerinin dört buçuk saatlik çalışmalarının...

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