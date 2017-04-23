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  3. 23 Nisan 2017 12:20

Küçük Başbakana dikkat çeken soru

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Yağız Efe Keçe’ye bıraktı.

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23 Nisan kutlamalarında helyum gazlı balon patladı: 5 yaralı
23 Nisan kutlamalarında helyum gazlı balon patladı: 5 yaralı
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23 Nisanın çalışan çocukları
23 Nisanın çalışan çocukları
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Kulp şehidi memleketine uğurlandı
Kulp şehidi memleketine uğurlandı
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Arıları baş tacı yapan adam
Arıları baş tacı yapan adam
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Anneleri ile aynı uçakta hosteslik yaptılar
Anneleri ile aynı uçakta hosteslik yaptılar
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Devlet erkanı Anıtkabirde
Devlet erkanı Anıtkabirde