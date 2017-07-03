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  3. 03 Temmuz 2017 14:15

Küçük bisikleti bırakıp büyüğünü çaldı

Adana'da 5 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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Hırsız ne bulduysa çaldı
Hırsız ne bulduysa çaldı
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Bağcılarda silahlı market soygunu
Bağcılarda silahlı market soygunu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah uçak gemimizi de yapacağız
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Polisin "mermisi" tecavüzü çözdü
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Bayram için ülkelerine giden 16 bin Suriyeli Türkiyeye döndü
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Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada