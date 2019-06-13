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  3. 13 Haziran 2019 21:28

Küçük çocuğa kamyonet çarptı ! Anne ve kardeşi kriz geçirdi

Düzce'de kent merkezinde 7 yaşındaki bir çocuk yola fırladı. Yola fırlayan çocuğa kamyonet çarptı. Kazada çocuğun annesi ve kardeşi kriz geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocuğun iyi olduğu belirtildi.

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