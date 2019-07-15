Küçük çocuğa saldıran sokak köpekleri korkulu rüya oldu
15 Temmuz 2019 13:25
Küçük çocuğa saldıran sokak köpekleri korkulu rüya oldu
Manisa’da 6 sokak köpeğinin saldırısı sonucu bacağından yaralanan 11 yaşındaki Tunç Poyracıklı’nın annesi Figen Poyracıklı yetkililerden yardım istedi. Sürü halinde gezen köpekler nedeniyle sokağa çıkmaya korktuklarını belirten Poyracıklı, oğlunun yaşadığı dehşeti başkalarının yaşamaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mesir Mahallesi’nde 3...