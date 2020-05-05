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  3. 05 Mayıs 2020 11:10

Küçük çocuğu sürükleyerek kaçırmaya çalışan maymun kamerada

Endonezya'da bisiklete binen bir maymunun küçük bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı anlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

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