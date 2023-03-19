Anasayfa Video Galeriler Gündem Küçük çocuk Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi Küçük çocuk Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi 19 Mart 2023 Pazar Saat: 22:10 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başakşehir Atık Su, Yağmur Suyu ve İçme Suyu Yatırımları toplu açılış törenine minik bir çocuğun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na seslendiği anlar damgasını vuyrdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64175e1c8481bc35c0691ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremin korkunç görüntüleri ortaya çıktı: Duvarlar böyle çatladı Depremin oluşturduğu göl alarma geçirdi: 5 köy tahliye edildi Karadeniz'de avlanan dev balık, balıkçıların yüzünü güldürdü Erdoğan'dan Bakan Muş'a ''imza'' fırçası MSB'den 18 Mart paylaşımı Sel sularının yuttuğu otoparktan 170 araç çıkarıldı! 2500 yıllık mühürlü tabut kameraların önünde açıldı Fahiş zamma gözaltı! Kirasını 6 kat zam yapan ev sahibi gözaltında Kılıçdaroğlu'ndan 18 Mart mesajı