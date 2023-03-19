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Küçük çocuk Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başakşehir Atık Su, Yağmur Suyu ve İçme Suyu Yatırımları toplu açılış törenine minik bir çocuğun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na seslendiği anlar damgasını vuyrdu.

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