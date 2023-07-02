  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Küçük çocuk yanlış arabaya binince ortalık karıştı! Öldüren yumruk kamerada

Küçük çocuk yanlış arabaya binince ortalık karıştı! Öldüren yumruk kamerada

İzmir'in Karabağlar ilçesinde S.N.G., kendisine ait otomobil sanarak, başka bir otomobile binen 10 yaşındaki kız torununun yanlış bindiği otomobilin sürücüsü tarafından darbedildiğini görüp, yanlarına koştu. Tartışma sırasında yüzüne ve göğsüne yumruk darbesi alan S.N.G, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bodrum'da denizde yüzen yaban domuzu kamerada
Erdoğan'ın basket oynadığı görüntüler olay olmuştu! ''Deep fake'' iddiasına yanıt
İstanbul'a su sağlayan baraj tamamen kurudu
Rize-Artvin Havalimanı'nda bir ilk
Sivas olaylarının üzerinden 30 yıl geçti: UnutMADIMAKlımda
Van Gölü'nde can pazarı! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da akaryakıt istasyonu çalışanına öldüresiye dayak
Salda Gölü 13 yaşındaki kızı yuttu!
Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı