Küçük çocuk yanlış arabaya binince ortalık karıştı! Öldüren yumruk kamerada

İzmir'in Karabağlar ilçesinde S.N.G., kendisine ait otomobil sanarak, başka bir otomobile binen 10 yaşındaki kız torununun yanlış bindiği otomobilin sürücüsü tarafından darbedildiğini görüp, yanlarına koştu. Tartışma sırasında yüzüne ve göğsüne yumruk darbesi alan S.N.G, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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