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  4. Küçük çocuk yemek aradığı çöp konteynırının altında kalarak öldü

Küçük çocuk yemek aradığı çöp konteynırının altında kalarak öldü

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Yemen’de küçük bir kız çocuğu içinden yiyecek almaya çalıştığı çöp konteynerinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

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