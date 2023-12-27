Anasayfa Video Galeriler Gündem Küçük çocuk yemek aradığı çöp konteynırının altında kalarak öldü Küçük çocuk yemek aradığı çöp konteynırının altında kalarak öldü 27 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 14:10 Güncelleme: 27 Aralık 2023 Çarşamba 14:10 Yemen’de küçük bir kız çocuğu içinden yiyecek almaya çalıştığı çöp konteynerinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658c0638af3af9bb3b081ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi Adana Valiliği yakınında bomba alarmı Aldatılan kadın eşini sevgilisiyle minibüste bastı, kıyamet koptu! CHP'de bir belediye başkanı adaylıktan vazgeçti Siirt'in ''sarı altını'' bıttımın fiyatı dudak uçuklattı Pazarda şimdi de Çin kestanesi alarmı İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu! İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın