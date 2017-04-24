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  3. 24 Nisan 2017 14:20

Küçük Dilaradan Cumhurbaşkanı Erdoğana anlamlı hediye

Diyarbakırlı 6. sınıf öğrencisi Dilara Özdemir, 15 Temmuz gecesi yaşananları resmettiği tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etti.

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Uludağda 15 yıl aradan sonra ilk
Uludağda 15 yıl aradan sonra ilk
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Bu kare bügün Abant'ta çekildi
Bu kare bügün Abant'ta çekildi