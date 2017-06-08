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  3. 08 Haziran 2017 14:15

Küçük Ela için seferberlik

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşam mücadelesi veren 5 yaşındaki lösemi hastası Ela Giden Taşçı için düzenlenen donör kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7 Haziran’da başlayan kampanya 9 Haziran Cuma günü sona erecek.

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