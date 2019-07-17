Küçük Hiranur kazadan 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktı
17 Temmuz 2019 11:50
Küçük Hiranur kazadan 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktı
Beşiktaş’ta makas atma nedeniyle meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi ölmüştü. Kazadan günler sonra akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. Kazada öldüğü sanılan 9 yaşındaki Hiranur’un yaşadığı, ölenin ise yoğun bakımda olduğu söylenen 9 yaşındaki Gülnur olduğu ortaya çıkmıştı. Sağlık durumu iyiye giden Hiranur, yoğun bakımdan çıktı. Beşiktaş’ta 9 Haziran günü TEM otoyolunda makas...