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  3. 17 Temmuz 2019 11:50

Küçük Hiranur kazadan 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Beşiktaş’ta makas atma nedeniyle meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi ölmüştü. Kazadan günler sonra akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. Kazada öldüğü sanılan 9 yaşındaki Hiranur’un yaşadığı, ölenin ise yoğun bakımda olduğu söylenen 9 yaşındaki Gülnur olduğu ortaya çıkmıştı. Sağlık durumu iyiye giden Hiranur, yoğun bakımdan çıktı. Beşiktaş’ta 9 Haziran günü TEM otoyolunda makas...

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