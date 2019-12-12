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  3. 12 Aralık 2019 18:30

Küçük kız bebek kamerasında dehşeti yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir aile, evde olmadıkları zaman çocuklarını kontrol edebilmek için odalarına kamera yerleştirdi. Kamera sistemine giren bir kişi küçük kızla konuşunca dehşeti yaşadı

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