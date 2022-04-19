Küçük kız çocuklarını videoya alıp paylaşan Pakistanlı yakalandı

Son dönemde TikTok isimli sosyal medya platformunda paylaştıkları videolarla tepki çeken Afgan ve Pakistanlı mültecilere bir yenisi daha eklendi.

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