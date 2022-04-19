Anasayfa Video Galeriler Gündem Küçük kız çocuklarını videoya alıp paylaşan Pakistanlı yakalandı Küçük kız çocuklarını videoya alıp paylaşan Pakistanlı yakalandı 19 Nisan 2022 Salı Saat: 17:00 Son dönemde TikTok isimli sosyal medya platformunda paylaştıkları videolarla tepki çeken Afgan ve Pakistanlı mültecilere bir yenisi daha eklendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625ec075d545c03d391d0353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polis aracına bindirilen şüpheli böyle kaçtı Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev kül oldu O ilimiz küçük Şam'a döndü! Suriyeli sayısını gören gözlerine inanamadı İstanbul'da minibüs alev topuna döndü TEM'de TIR yangını: İstanbul yönü ulaşıma kapandı! PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu Ümit Özdağ'dan sığınmacılar için sürpriz adım İftar sonrası mahalleyi savaş alanına çevirdiler Sağır ve dilsiz dilenci yakalanınca bülbül kesildi