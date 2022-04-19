  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Küçük kız çocuklarını videoya alıp paylaşan Pakistanlı yakalandı

Küçük kız çocuklarını videoya alıp paylaşan Pakistanlı yakalandı

Son dönemde TikTok isimli sosyal medya platformunda paylaştıkları videolarla tepki çeken Afgan ve Pakistanlı mültecilere bir yenisi daha eklendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Polis aracına bindirilen şüpheli böyle kaçtı
Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev kül oldu
O ilimiz küçük Şam'a döndü! Suriyeli sayısını gören gözlerine inanamadı
İstanbul'da minibüs alev topuna döndü
TEM'de TIR yangını: İstanbul yönü ulaşıma kapandı!
PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu
Ümit Özdağ'dan sığınmacılar için sürpriz adım
İftar sonrası mahalleyi savaş alanına çevirdiler
Sağır ve dilsiz dilenci yakalanınca bülbül kesildi