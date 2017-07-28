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  3. 28 Temmuz 2017 23:45

Küçük kız kolunu asansörün kapısına kaptırdı

Küçük kız kolunu asansörün kapısına kaptırdı, O anlar kameraya yansıdı.

Video Galeri
10 dakikalık yağmur yolları göle çevirdi
10 dakikalık yağmur yolları göle çevirdi
Video Galeri
Yelkenli battı, 39 kaçak yüzerek kıyıya çıktı
Yelkenli battı, 39 kaçak yüzerek kıyıya çıktı
Video Galeri
Başkentte pitbull dehşeti
Sokak ortasında pitbull dehşeti !
Video Galeri
Motosiklet kazası güvenlik kamerasında
Motosiklet kazası güvenlik kamerasında
Video Galeri
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale
Video Galeri
Samsunda 2 kişinin araç içinde şüpheli ölümü
Samsunda 2 kişinin araç içinde şüpheli ölümü
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