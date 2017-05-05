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  3. 05 Mayıs 2017 20:15

Küçük kızı havada yakalayan esnaf o anları anlattı

Şanlıurfa’da 3 katlı binanın birinci katından düşen 2 yaşındaki kızı havada tutan esnaf o anları anlattı.

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Yazar İskender Paladan gençlere Beni tarihe gömün öğüdü
Yazar İskender Paladan gençlere Beni tarihe gömün öğüdü
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Sahile ölü inek vurdu
Sahile ölü inek vurdu
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Şehre inen yaban domuzu genç kadını kovaladı
Şehre inen yaban domuzu genç kadını kovaladı
Video Galeri
Valizden kaçak göçmen çıktı
Valizden kaçak göçmen çıktı
Video Galeri
Minik kızı havada yakaladılar: O anlar kamerada
Minik kızı havada yakaladılar: O anlar kamerada
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13. İletişim Ödülleri Sahiplerini Buldu
13. İletişim Ödülleri Sahiplerini Buldu