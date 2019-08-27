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  3. 27 Ağustos 2019 22:35

Küçük kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy’de 31 Temmuz’da evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde başından vurulan Tuğba Anlak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arnavutköy’deki evinde 31 Temmuz akşamı temizlik yaparken Murat U. tarafından 6 yaşındaki küçük kızının gözü önünde başından vurulan Tuğba Anlak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, olayın ardından yakalanan Murat...

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Makilik alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor
Makilik alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor
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Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi
Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi
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Sedat Peker'e ölüm tehdidi: ''Seni Erdoğan da koruyamaz''
Sedat Peker'e ölüm tehdidi: ''Seni Erdoğan da koruyamaz''
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Sigara izmariti evi yakıyordu
Sigara izmariti evi yakıyordu
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Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti
Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti
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Erkekler, kadına yönelik şiddeti etek giyerek protesto etti
Erkekler, kadına yönelik şiddeti etek giyerek protesto etti
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