Küçük kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak hayatını kaybetti
27 Ağustos 2019 22:35
Küçük kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak hayatını kaybetti
İstanbul Arnavutköy’de 31 Temmuz’da evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde başından vurulan Tuğba Anlak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arnavutköy’deki evinde 31 Temmuz akşamı temizlik yaparken Murat U. tarafından 6 yaşındaki küçük kızının gözü önünde başından vurulan Tuğba Anlak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, olayın ardından yakalanan Murat...