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  3. 28 Ocak 2020 07:45

Küçük Mustafa'nın enkazdan kurtarılma anı kamerada

Elazığ'da meydana gelen depremde ailesiyle enkaz altına kalan 12 yaşındaki Mustafa Emir Çiçek'in kurtarıldığı operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Depreminin yaşattığı panik kameralara böyle yansıdı
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