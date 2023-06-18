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  4. Küçük örümcek adamın mucize kurtuluşu! Doktorlar şok oldu

Küçük örümcek adamın mucize kurtuluşu! Doktorlar şok oldu

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İstanbul Arnavutköy'de yaşayan 5.5 yaşındaki Berzan, örümcek adama özenip 5'inci kattaki pencereden atladı. Burnu bile kanamayan çocuğun olayı ufak ezilmelerle atlatması doktorları da şaşkına çevirdi.

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