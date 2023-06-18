Anasayfa Video Galeriler Gündem Küçük örümcek adamın mucize kurtuluşu! Doktorlar şok oldu Küçük örümcek adamın mucize kurtuluşu! Doktorlar şok oldu 18 Haziran 2023 Pazar Saat: 15:40 Güncelleme: 18 Haziran 2023 Pazar 15:40 İstanbul Arnavutköy'de yaşayan 5.5 yaşındaki Berzan, örümcek adama özenip 5'inci kattaki pencereden atladı. Burnu bile kanamayan çocuğun olayı ufak ezilmelerle atlatması doktorları da şaşkına çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648efb3934696a5ff84455bb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de derin dondurucuda 3 ceset bulundu Denizin ortasında kabus! Feribot alev alev yandı Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargodan çıkanlar şoke etti Ondan hızlısı yok! 386 km hıza ulaşan Gökdoğan avlanırken görüntülendi Japon arkeologdan müthiş keşif: Kimmerlerin ilk yerleşim yeri bulundu Gazeteciye polis gözetiminde dayak! Açığa alındılar Mersin'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Fenerbahçe Kongresi'nde yumruklu kavga: Ortalık bir anda karıştı! İstanbul'da ev sahibi - kiracı arasında 3 kat zam kavgası