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Küçükçekmece E-5'te trafik durma noktasına geldi

Küçükçekmece'de etkili olan kar yağışı nedeniyle E-5'te trafik durma noktasına geldi.

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