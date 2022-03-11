Anasayfa Video Galeriler Gündem Küçükçekmece E-5'te trafik durma noktasına geldi Küçükçekmece E-5'te trafik durma noktasına geldi 11 Mart 2022 Cuma Saat: 11:20 Küçükçekmece'de etkili olan kar yağışı nedeniyle E-5'te trafik durma noktasına geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622b06643558e01fd511fb63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna'da cephe hattından sıcak görüntüler Şehitlikte duygulandıran görüntü... 2 genç tüm Türkiye'yi ağlattı! İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada ''Vurdum duymaz patronlar'' ve ''umarsız vatandaşlar'' yasak dinlemedi Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan kan donduran itiraf İki polisi şehit eden saldırgan öldürüldü Yolcu otobüsü buzlanan yolda devrildi; 36 yaralı var Canlı yayında bunu da gördük! Bahar Candan ayçiçek yağıyla yıkandı! Bu daha fragman! Asıl kar yağışı şimdi başlıyor