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  3. 16 Kasım 2019 18:05

Küçükçekmece'de fabrikada korkutan yangın

İstanbul, Küçükçekmece'de bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangın çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

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