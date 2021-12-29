  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın! Ekipler sevk edildi

Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın! Ekipler sevk edildi

Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İlayda Şeker Survivor şampiyonu İsmail Balaban'la nasıl sevgili olduğunu anlattı
Bakan Soylu'nun ''Bize yaptıran Allah'tır'' sözlerine sert tepki
Suriye'nin kaplanları geri döndü
Trafikte gören dönüp bir daha bakıyordu; polis affetmedi!en 'yılbaşı' tarifesi - İhlas Haber Ajansı
Atatürk'e benzerliğiyle bilinen isim hastanelik oldu: ''Geber diyerek dövdü''
Beşiktaş taraftarından hakemler için suç duyurusu
Pitbull çetesi çökertildi
Havada taklalar attı... İstanbul'da dehşet anları kamerada
Faiz indirimi devam edecek mi? Bakan Nebati ağzından kaçırdı