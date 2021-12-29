Anasayfa Video Galeriler Gündem Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın! Ekipler sevk edildi Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın! Ekipler sevk edildi 29 Aralık 2021 Çarşamba Saat: 20:55 Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cca11e5dbbd57ba160d533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlayda Şeker Survivor şampiyonu İsmail Balaban'la nasıl sevgili olduğunu anlattı Bakan Soylu'nun ''Bize yaptıran Allah'tır'' sözlerine sert tepki Suriye'nin kaplanları geri döndü Trafikte gören dönüp bir daha bakıyordu; polis affetmedi!en 'yılbaşı' tarifesi - İhlas Haber Ajansı Atatürk'e benzerliğiyle bilinen isim hastanelik oldu: ''Geber diyerek dövdü'' Beşiktaş taraftarından hakemler için suç duyurusu Pitbull çetesi çökertildi Havada taklalar attı... İstanbul'da dehşet anları kamerada Faiz indirimi devam edecek mi? Bakan Nebati ağzından kaçırdı