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  3. 09 Kasım 2019 15:25

Küçükçekmece'deki yıkım çalışmasından ilginç görüntü

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası boşaltılan Küçükçekmece'deki bir binanın yıkım çalışmalarına çatısına çıkarılan küçük bir iş makinesi ile başlandı.

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