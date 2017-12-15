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  3. 15 Aralık 2017 21:40

“Kudüs giderse Medine’yi koruyamayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kudüs giderse, Medine’yi koruyamayız. Medine giderse, Mekke’yi koruyamayız, Mekke giderse, Kabe’yi de kaybederiz. Unutmayın Kudüs demek, İstanbul demektir, İslamabat demektir, Medine demek, Kahire, Şam, Bağdat demektir” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 4....

Bilgin Pro
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