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  3. 27 Temmuz 2017 17:15

Kudüste öğle namazı kılındı

İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa girişindeki uygulamaları kaldırmasının ardından Kudüs’te Filistinliler öğle namazını kıldı.

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Patenci gençlerden trafikte tehlikeli oyun
Patenci gençlerden trafikte tehlikeli oyun
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Marmariste orman yangını
Marmariste orman yangını
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İsrailin yaptığı yanlışı İsraile söylemek bizim görevimizdir
İsrailin yaptığı yanlışı İsraile söylemek bizim görevimizdir
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Göletteki yüzlerce balık oksijensizlikten öldü
Göletteki yüzlerce balık oksijensizlikten öldü
Video Galeri
Çamiçi Halk Plajı kaderine terk edildi
Çamiçi Halk Plajı kaderine terk edildi
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Camide namaz kıldıran imama ve cemaate saldırdı
Camide namaz kıldıran imama ve cemaate saldırdı
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