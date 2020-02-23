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  3. 23 Şubat 2020 11:30

Küfürlü mesaj tartışması kanlı bitti !

Manisa'da 65 yaşındaki kişi, kendisine küfürlü mesaj atan kişiyi önce darp etti daha sonra ruhsatlı tabancasıyla vurarak öldürdü.

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