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  3. 25 Haziran 2020 09:00

''Kul hakkı yedim'' deyip intihara kalkıştı

Adana’da bir kişi köprü üzerinden Seyhan Nehrine atlayıp intihar edeceği sırada, polis ekipleri şahsı tutarak kurtardı. Köprüden nehre atlamak isteyen şahıs polislere ‘kul hakkı yedim’ bu yüzden intihar edeceğim dediği öğrenildi.

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