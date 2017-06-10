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  3. 10 Haziran 2017 11:15

Kulağına giren sinek hayatını kararttı

Sivas'ta kulağına sinek giren öğretmen sineği çıkartmak için gittiği hastane acilinde, zarı delik kulağına alkol dökülünce başına gelmeyen kalmadı.

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