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  3. 29 Haziran 2017 10:45

Kulağından arı soktu, kalp krizinden hayatını kaybetti

Balıkesir'de arının sokmasının ardından kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti.

Video Galeri
Benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada
Benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada
Video Galeri
Adanalılar sıcaklarda bici bici ile serinliyor
Adanalılar sıcaklarda bici bici ile serinliyor
Video Galeri
40 derece sıcaklık onlar için serin hava
40 derece sıcaklık onlar için serin hava
Video Galeri
Eve yapılan baskında çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı
Eve yapılan baskında çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı
Video Galeri
Diyarbakırda korkutan yangın
Diyarbakırda korkutan yangın
Video Galeri
Ölümden saniyelerle kurtuldu
Ölümden saniyelerle kurtuldu