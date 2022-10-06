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Kulaklıkla yürürken tren çarptı! O anlar kamerada

Samsun'da yaya geçidinden kulağında kulaklıkla geçerken trenin çarptığı genç kız ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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