Anasayfa Video Galeriler Gündem Kulaklıkla yürürken tren çarptı! O anlar kamerada Kulaklıkla yürürken tren çarptı! O anlar kamerada 06 Ekim 2022 Perşembe Saat: 14:00 Samsun'da yaya geçidinden kulağında kulaklıkla geçerken trenin çarptığı genç kız ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633eb544f0fb1e13c5120ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kız öğrenci yurdunda feci ölüm! Genç kızın cesedini görünce fenalık geçirdiler Ümit Özdağ: ''Kılıçdaroğlu Erdoğan'a gollük pas verdi. Bunu ancak iyi bir AKP'li yapar'' Marmaray’da vatandaşı isyan ettiren arıza İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unutunca olanlar oldu! Şampuan ve deodorant içip hastanelik oldu Erdoğan'ı belgelerle yalanladı: ''Özür dile Erdoğan'' Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi, Ebru Baki zor anlar yaşadı Kadına şiddet kamerada! Sevgilisi olacak psikopattan böyle saldırdı THY uçağında büyük panik! Yolcular tahliye edildi