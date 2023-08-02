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  4. Küle dönen ormanlık alanın yıllar sonraki hali ortaya çıktı

Küle dönen ormanlık alanın yıllar sonraki hali ortaya çıktı

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Kastamonu’nun Araç ilçesinde 2018 yılında çıkan yangında zarar gören 251 hektarlık orman alanı yeniden yeşerdi.

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