Anasayfa Video Galeriler Gündem Küle dönen ormanlık alanın yıllar sonraki hali ortaya çıktı Küle dönen ormanlık alanın yıllar sonraki hali ortaya çıktı 02 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 14:10 Güncelleme: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 14:10 Kastamonu’nun Araç ilçesinde 2018 yılında çıkan yangında zarar gören 251 hektarlık orman alanı yeniden yeşerdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ca39b46e92736ecf6927e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte İstanbul'u bekleyen kabusun görüntüsü İstanbul'da dehşet anları! Muavini bıçakla kovaladı Fabrikada korkunç ölüm! Kan donduran işkence! Dövüp parmaklarını kestiler 3 bin otomobil taşıyan gemi 10 gündür yanıyor! Orman yangınlarına karşı dikkat çeken önlem KOSGEB desteği bir kadının daha hayallerini gerçekleştirdi Deprem sonrası siparişlere yetişemez oldular İstanbul trafiğinde eli sopalı maganda kamerada