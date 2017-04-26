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  3. 26 Nisan 2017 10:50

Kuleli Askeri Lisesi havadan görüntüledi

Kuleli Askeri Lisesi'nin bir kısmının müze olacağını açıklanmasının ardından gözler tarihi binaya çevrildi. Öte yandan Kuleli Askeri Lisesi'nin son durumu drone ile havadan görüntülendi.

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