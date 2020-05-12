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  3. 12 Mayıs 2020 13:40

Kulisler bu soruya yanıt arıyor: Hayatı FETÖ'cülerle geçen bakan kim ?

AK Parti'den istifa ederek DEVA'ya geçen İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, şu an bakanlık yapan bir ismin kendisine "Benim hayatım FETÖ'cülerle geçti" dediğini söyledi.

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