Anasayfa Video Galeriler Gündem Külliye'de Atatürk'e sansür skandalı Külliye'de Atatürk'e sansür skandalı 19 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 12:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin ortak basın toplantısında Atatürk'ün ismi sansürlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611e2a964eb40560871d82d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haiti depreminde ölü sayısı yükseliyor Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü Belediye başkanının oğlu, yıkılan restoranın yerine yenisini yaptı Afganistan'da bayrak protestosu: Ölü ve yaralılar var Bilim Kurulu üyesinden itiraf gibi ''Sinovac'' açıklaması NATO'ya yalvaran Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım Afganistan’dan uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan kişinin cansız bedeni görüntülendi Afgan gazeteci gözyaşlarına boğuldu: Bayrağımı indirdiler Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması