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  4. Külliye'de Atatürk'e sansür skandalı

Külliye'de Atatürk'e sansür skandalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin ortak basın toplantısında Atatürk'ün ismi sansürlendi.

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