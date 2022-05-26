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  4. Külliye'de ilginç anlar! Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı

Külliye'de ilginç anlar! Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı

THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü'nün sporcularıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 metre 22 santimlik Tibor Pleiss ile yan yana gelince şaşkına döndü.

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