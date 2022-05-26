Anasayfa Video Galeriler Gündem Külliye'de ilginç anlar! Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı Külliye'de ilginç anlar! Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı 26 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 14:51 THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü'nün sporcularıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 metre 22 santimlik Tibor Pleiss ile yan yana gelince şaşkına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628f69b73c343a313c752eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın cinayeti zanlısından şoke eden savunma Yer: İstanbul... Simidin fiyatını duyunca fırıncıyı dövdü Yine İzmir, yine camiden müzik yayını! Yabancı uyruklu sığınmacıdan parkta skandal görüntü! Merkez Bankası Mayıs 2022 faiz kararını açıkladı Fotoğraflar Türkiye'den! ''Yaz beklerken kışı yaşıyoruz'' İzmir Körfezi'nde korkutan görüntü! Marul tarlasına döndü Mühendis ofisinde ölü bulundu! İçeriye özel kıyafetle girildi İzleyici Yeşilçam'ın gerçek ''Erşan Kuneri''sini buldu!