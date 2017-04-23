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  3. 23 Nisan 2017 11:20

Kulp şehidi memleketine uğurlandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Özal’ın naaşı, düzenlenen töreninin ardından memleketine gönderildi.

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23 Nisan kutlamalarında helyum gazlı balon patladı: 5 yaralı
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Arıları baş tacı yapan adam
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