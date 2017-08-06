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  3. 06 Ağustos 2017 14:20

Kültür ve Sanat Festivalinde görkemli final

18’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali görkemli bir final töreniyle sona erdi. Festivale katılan 64 ülkenin dansçılarının yarıştığı Altınköprü Halk Dansları yarışmasının galibi Brezilya oldu.

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Bölüğün maskotu minik kediden Mehmetçiğe masaj
Bölüğün maskotu minik kediden Mehmetçiğe masaj
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Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
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Şiledeki nem izdihamı havadan görüntülendi
Şiledeki nem izdihamı havadan görüntülendi
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Ankarada yangın: Çok sayıda iş yeri küle döndü
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