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  3. 17 Mayıs 2020 01:15

Kültür ve Turizm Bakanı: ''Fatih İstanbul’u işgal ettiğinde...''

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un NTV’de verdiği özel röportajda Fatih Sultan Mehmet hakkında konuşurken İstanbul’u işgal ettiğini söyledi

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