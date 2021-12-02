Anasayfa Video Galeriler Gündem Kulüp dizisinin 2. sezonunda büyük sürpriz Kulüp dizisinin 2. sezonunda büyük sürpriz 02 Aralık 2021 Perşembe Saat: 14:46 Netflix'in sevilen yapımı Kulüp dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezonu büyük sürprizlerle geliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61a8b215dcc6ff074913c763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Geceleri ''pembe ışıkların'' yandığı bu evlerde ne oluyor ? Erdoğan: 'Türkiye bir defa daha başarılmayanı başardı' Taksiciler yüzde 60 zam istedi Bakan Muş duyurdu! İhracatta yeni rekor Antalya'da kadın cinayeti Antalya'da kadın cinayeti Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu Sıcaklık eksi 15 derece... Kura Nehri buz tuttu